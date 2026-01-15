Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 51

Đồng NaiĐang chạy trên quốc lộ 51, xe container bất ngờ bốc cháy khiến đoạn đường qua phường Long Hưng ùn tắc kéo dài, trưa 15/1.

Khoảng 13h, xe đầu kéo chở container hàng đi trên quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến đoạn đường thuộc phường Long Hưng (cách Ngã ba Vũng Tàu chừng 3 km), người đi đường phát hiện lửa bùng lên ở khu vực cabin xe liền báo hiệu cho tài xế.

Cháy container, quốc lộ 51 kẹt cứng Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 51. Video: Thái Hà

Lúc này tài xế tấp xe vào lề đường, nhảy xuống tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong chốc lát, lửa bùng lên dữ dội, cột khói ngùn ngụt bốc cao hàng chục mét.

"Tôi thấy khói liền chạy ra xem thì nghe nhiều tiếng nổ, lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ cabin nên không ai làm gì được", anh Lâm, một nhân chứng kể lại.

Khoảng 30 phút, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai điều động nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường. Đến 14h, ngọn lửa cơ bản được khống chế, song toàn bộ cabin xe đã bị cháy rụi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người song khiến quốc lộ 51 hướng TP HCM đi Đồng Nai kẹt xe kéo dài. Nguyên nhân đang được điều tra.

Phước Tuấn