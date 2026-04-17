Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường ven biển Nghệ An

Lửa xuất phát từ rơ-moóc, sau đó bao trùm xe đầu kéo, tài xế và phụ xe kịp mở cửa chạy thoát ra ngoài, sáng 17/4.

Khoảng 9h, xe đầu kéo biển Thanh Hóa chở sắt hộp chạy trên đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò theo hướng Bắc - Nam, khi tới xã Hải Châu (trước thuộc huyện Diễn Châu) thì rơ-moóc phát lửa. Tài xế vội lái xe tấp vào lề đường, sau đó cùng phụ xe mở cửa thoát ra ngoài.

Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt sáng 17/4.

Lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm phương tiện, cột khói đen dày đặc cao hàng chục mét. Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An điều một xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Sau vài chục phút, hỏa hoạn được khống chế, song toàn bộ giàn lốp phía sau bị thiêu rụi, phần đuôi xe hư hỏng nặng.

Nhà chức trách nhận định nguyên nhân có thể do ma sát khiến xe nổ lốp, gây ra hỏa hoạn.

Xe tải hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Hùng Lê

Sự cố khiến giao thông qua khu vực ách tắc, đến đầu giờ chiều hiện trường được giải phóng.

Đức Hùng