BrazilTài xế xe đầu kéo cố qua đường ray khi tàu hỏa đang chạy tới dẫn đến va chạm và khiến hai người bị thương.

Xe đầu kéo bị tàu hỏa đâm bay Video: vox97fm

Trong video có thể nghe thấy tiếng còi cảnh báo từ tàu hỏa khi chiếc xe tải cố băng qua đường ray ở Vassouras, ngày 23/9. Cú đâm gần như vuông góc ngang thân khiến xe tải bị đẩy bay khoảng 50 m.

Theo Sở Cứu hỏa, hai người đàn ông trên xe tải bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đã được xuất viện.

Xe đầu kéo bị đâm bay khoảng 50 m, hai người trên xe bị thương. Ảnh: Gazeta Sul fluminense

Người lái tàu đã thực hiện tất cả các quy trình an toàn cần thiết, như kích hoạt phanh khẩn cấp và sử dụng cảnh báo bằng âm thanh, nhưng không thể tránh khỏi va chạm do trọng lượng và tốc độ của đoàn tàu.

Giới chức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú ý hơn khi đến gần đường ngang: "Dừng lại, quan sát cả hai phía và lắng nghe trước khi băng qua đường sắt là những bước cơ bản để đảm bảo an toàn".

Mỹ Anh (theo Globo)