MỹXe đạp điện Mean Lean Machine (MLM) mang lại cho người lái trải nghiệm nghiêng giống xe hai bánh nhưng khả năng bám đường.

Xe đạp 'nghiêng' ba bánh với phạm vi hoạt động 320 km

Mẫu xe do ba bánh mới MLM do Công ty Mỹ Arcimoto phát triển, New Atlas hôm 25/2 đưa tin. MLM ứng dụng công nghệ nghiêng đã được cấp bằng sáng chế của Arcimoto, cho phép người lái ngả người khi rẽ ngoặt giống như xe điện hai bánh thông thường, nhưng mang lại sự ổn định.

"Chúng tôi bắt đầu với công nghệ nghiêng ba bánh do bộ phận Tilting Motor Works của chúng tôi phát triển, sau đó trang bị cho MLM các tính năng xe điện tiên tiến, bao gồm động cơ trục ở cả ba bánh và máy phát điện khi đạp, mang tới trải nghiệm thú vị không giống bất cứ xe đạp điện nào khác", Mark Frohnmayer, nhà sáng lập kiêm CEO Arcimoto, cho biết.

Hiện tại, Arcimoto chưa tiết lộ nhiều về các tính năng tiên tiến của xe điện. Tuy nhiên, hãng này hướng tới phạm vi hoạt động hơn 320 km mỗi lần sạc với việc bổ sung pin phụ. Mỗi bánh xe sẽ trang bị động cơ điện ở trục. Ngoài ra, việc người lái đạp xe sẽ làm chạy máy phát điện, từ đó cung cấp năng lượng cho chuyến đi. MLM cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh.

Phía sau xe có một lò xo giảm xóc. Trong khi đó, có vẻ bộ pin chính được gắn phía trước. Hình ảnh thiết kế hiện tại chỉ có ghế cho người lái, nhưng có khả năng chiếc xe sẽ bổ sung chỗ ngồi cho hành khách trong tương lai. Công ty cũng đang cân nhắc khả năng sử dụng MLM như một loại thiết bị tập thể dục đặt trong nhà.

Các thông tin chi tiết hơn về MLM như giá cả, pin và phụ kiện có thể được tiết lộ vào gần thời điểm ra mắt chính thức của chiếc xe, dự kiến vào cuối năm nay. Hiện người dùng có thể đặt trước MLM với khoản đặt cọc 100 USD.

Thu Thảo (Theo New Atlas)