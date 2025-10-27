Xe đạp điện quay đầu trước mặt ôtô trên cao tốc

Hà NộiNgười đi xe đạp bất người quay ngang xe, đi ngược chiều hướng vào đầu ôtô trong đêm hôm 26/10 tại Vành đai 2, Minh Khai.

Xe đạp điện bất ngờ quay xe ngược cắt ngang đầu ôtô Video: Hoàng Nguyễn

Tình huống giao thông: Trời tối, tại vành đai hai trên cao nơi chỉ dành cho ôtô đi tốc độ tối đa 80 km/h bất ngờ xuất hiện xe đạp điện từ phía bên phải vòng ngược sang làn bên trái sát dải phân cách để chạy ngược chiều, ngay trước đầu ôtô đang đi khoảng 65 km/h. Tình huống nguy hiểm bất ngờ nhưng may mắn lái xe kịp thời xử lý nên không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Vành đai hai trên cao là nơi chỉ dành cho ôtô đi tốc độ cao, cấm các phương tiện như xe máy, xe đạp điện và các phương tiện thô sơ khác đi vào. Người đi xe đạp điện có còn hành vi tạt ngang đầu ôtô đang đi tốc độ cao để đi ngược chiều sẽ rất rủi ro, vì khả năng xử lý tình huống của tài xế sẽ chậm hơn khá nhiều so với ban ngày.

Nghị định 168/2024 quy định, xe đạp điện đi vào cao tốc bị phạt tiền 800.000- 1,2 triệu đồng.

Nguyên Vũ