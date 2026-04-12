Xe cứu thương lật ngang khi va chạm xe bán tải: ai sai?

Phú ThọXe cứu thương lao nhanh qua ngã tư đúng lúc xe bán tải đi tới nên xảy ra tai nạn tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh.

Tình huống giao thông: Khoảng 20 giờ 27 phút ngày 11/4, tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh (hướng KCN Thụy Vân), xe cứu thương lao nhanh qua ngã tư khá rộng. Xe cứu thương có đủ còi, đèn tín hiệu ưu tiên. Lúc này ở hướng vuông góc, đèn tín hiệu đang màu xanh, một chiếc bán tải đi qua ngã tư ở tốc độ vừa phải.

Xe cứu thương đâm mạnh xe bán tải tại ngã tư ở Phú Thọ Video: CTV

Tài xế xe cứu thương cố rướn ga để vượt qua khi gặp xe bán tải ở giữa ngã tư. Tuy vậy, khoảng cách quá gần khiến xe cứu thương không thể lọt qua. Phần đầu xe bán tải húc ngang hông xe cứu thương khiến xe cứu thương lật ngang. Một số người trên xe cấp cứu bị thương.

Kỹ năng lái xe:

Theo Nghị định 109/2009 quy định về tín hiệu của xe ưu tiên, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu (xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu) có tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên theo quy định được phép không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Tuy nhiên, tài xế xe cứu thương cũng cần chủ động tay lái trên tình hình thực tế. Trong tình huống này, ngã tư rộng thoáng, có nghĩa các xe ở hướng vuông góc có thể đang vào giao lộ từ từ. Do vậy, tài xế có thể vượt đèn đỏ nhưng cũng cần chú ý quan sát để phản ứng phù hợp. Thứ tự ưu tiên khi qua giao lộ là xe vào giao lộ trước - xe ưu tiên - đường ưu tiên - đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống - rẽ phải - đi thẳng - rẽ trái.

Ngoài ra, các phương tiện luôn tập trung quan sát và lắng nghe tín hiệu của xe ưu tiên để có thể sẵn sàng phanh nhường đường, ngay cả khi đang ở trong ngã tư.

Minh Vũ