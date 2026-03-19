Xe cứu thương lấn làn xô ngã người đi xe máy

TP HCMNgười phụ nữ đi xe máy rẽ trái bị xe cứu thương đi thẳng xô ngã, hôm 18/3 tại đường Phú Thọ.

Tình huống giao thông: Nửa đêm, người phụ nữ đi xe máy bật tín hiệu rẽ trái lấn làn dừng chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển xanh, người này từ từ rẽ trái thì từ phía sau một xe cứu thương chỉ bật đèn ưu tiên, không hú còi, lấn làn ngược chiều để vượt lên. Chiếc xe cứu thương chỉ bật đèn không hú còi, xô ngã người phụ nữ đi xe máy ra đường rồi phóng vút đi.

Xe cứu thương xô ngã người đi xe máy rồi bỏ đi Video: Hải Âu

Kỹ năng lái xe: Xe cứu thương là phương tiện ưu tiên khi làm nhiệm vụ, nên có thể vượt đèn đỏ, lấn làn ngược chiều... Tuy vậy, khi chở người đi cấp cứu, xe cần bật đầy đủ còi hụ và đèn ưu tiên để nâng cao cảnh báo cho người đi đường. Trong trường hợp này, người phụ nữ quan sát phía trước nên không biết có xe cứu thương vượt lên từ phía sau.

Trong khi đó với người đi xe máy, khi chuyển hướng luôn tập trung quan sát rộng, để phòng những trường hợp có phương tiện khác cố lấn làn vượt lên như trong video.

Nguyên Vũ