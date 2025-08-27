Xe cứu thương chở bệnh nhân hấp hối thu 21 triệu đồng cho 200 km

Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 xác minh vụ gia đình ở Thái Nguyên bị thu phí 21 triệu đồng khi thuê xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân về quê, quãng đường khoảng 200 km.

Hôm 27/8, đại diện Sở Y tế Bắc Ninh cho biết bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác ba nhân viên liên quan, gồm Nguyễn Thị Thiu (điều dưỡng trưởng kíp trực Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc); Vũ Văn Giáp (lái xe chở bệnh nhân, Phòng Hành chính quản trị) và Nguyễn Văn Thắng (điều dưỡng hộ tống, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc). Các cá nhân này được yêu cầu làm báo cáo tường trình đầy đủ về sự việc.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết (xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) cho biết ngày 15/8, cha chị đột ngột nguy kịch và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Sau 4 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực không tiến triển, gia đình quyết định đưa bệnh nhân về nhà và nhờ bệnh viện hỗ trợ phương tiện vận chuyển.

Khi hỏi về chi phí, bác sĩ thông báo sẽ mất "vài triệu đồng", còn tài xế chỉ nói "về đến nơi sẽ tính theo km, không lấy hơn đâu mà sợ", chị Tuyết kể. Tuy nhiên, sau chuyến đi kéo dài hơn ba tiếng, tài xế yêu cầu thanh toán 22 triệu đồng, sau đó giảm xuống 21 triệu (bao gồm 4 triệu tiền bác sĩ hộ tống).

Sau khi cha chị Tuyết qua đời ngày 21/8, người thân và hàng xóm biết được mức phí bất thường này, khuyên gia đình trình báo cơ quan chức năng. Ngày 25/8, khi chị Tuyết chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, tài xế đã chủ động liên lạc, hoàn trả 15 triệu đồng cùng 1 triệu tiền thắp hương.

Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc, đặc biệt làm rõ việc có hay không sự móc nối giữa nhân viên y tế với dịch vụ vận chuyển bên ngoài nhằm trục lợi. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về sự việc.

Một chuyên gia trong ngành y cho biết bệnh viện công lập không có một biểu giá vận chuyển xe cứu thương thống nhất toàn quốc, mức thu do từng đơn vị công khai trong danh mục dịch vụ theo khung của Bộ Y tế. Thông thường, giá gồm một mức mở cửa và đơn giá tính theo km, kèm phụ phí thời gian chờ, ban đêm/ngày lễ và yêu cầu trang thiết bị hay êkíp đi kèm. Một số cơ sở lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và 115 TP HCM công khai giá trên cổng thông tin, cập nhật định kỳ.

Trong khi đó, theo quy định, cơ sở tư nhân được quyết định giá thu đối với dịch vụ kỹ thuật được cấp phép nhưng phải thực hiện kê khai giá với Sở Y tế, công khai và niêm yết giá để người dân, người bệnh được biết, từ đó thỏa thuận, lựa chọn dịch vụ cũng như góp ý về giá khi sử dụng.

