Xe cứu thương biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Trung Lương

Tây NinhXe cứu thương sau va chạm với ôtô tải trên cao tốc TPHCM - Trung Lương bị dúm dó, biến dạng phần đầu, giao thông ùn ứ nhiều km, sáng 4/10.

Khoảng 8h, xe cứu thương đang chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây. Khi qua địa bàn xã Bình Đức (huyện Bến Lức, Long An cũ), xe cứu thương bất ngờ xảy ra va chạm với ôtô tải chạy cùng chiều.

Phần đầu xe cứu thương dúm dó, biến dạng sau va chạm. Ảnh: Người dân cung cấp

Tai nạn khiến phần đầu xe cứu thương dúm dó, biến dạng, nhiều mảnh vỡ rơi xuống đường. Lúc này xe đã chuyển bệnh nhân lên TP HCM nên trong ôtô chỉ còn tài xế. Người này bị thương, kẹt ở cabin, được đưa đi bệnh viện. Ôtô tải móp phần đuôi nằm lật ngang giữa đường, tài xế an toàn.

Xe cứu thương dúm dó sau va chạm trên cao tốc Trung Lương Video hiện trường tai nạn. Video: Người dân cung cấp

Do hai xe nằm chắn cả hai làn, cao tốc kẹt xe kéo dài nhiều km. Cảnh sát giao thông phải điều tiết các phương tiện di chuyển theo hướng quốc lộ 1 để giảm ùn tắc. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 50 km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, được khởi công năm 2004 và hoàn thành năm 2010. Sau hơn 12 năm khai thác, tuyến có lưu lượng xe tăng cao, thường xuyên ùn tắc, tai nạn, hiện đã được phê duyệt nâng cấp mở rộng.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Nam An