Xe cũ nên mua Ford Everest hay Suzuki Ertiga?

Tôi chuẩn bị có bằng lái và đang nhắm đến dòng xe 7 chỗ đi gia đình với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và an toàn. (Phạm Ân)

Kinh tế trong khả năng tôi có khoảng 350 triệu, nghiên cứu mãi chỉ thấy được hai xe là Ford Everest 2010 máy dầu AT và Suzuki Ertiga 2016 máy xăng 1.4 AT. Được một người bạn phân tích nhưng vẫn còn đắn đo quá mức.

Ford Everest thì đời xe sâu, thùng xe to rộng, máy dầu ồn nhưng chi phí vận hành rẻ, có thể tìm phụ tùng bất cứ gara nào. Hơn nữa, vì thùng xe to và đặc nên tôi nghĩ xe này an toàn hơn, chỉ ngại khoản đăng kiểm vì sắp đến hạn 6 tháng một lần và nếu sau này Việt Nam tăng chuẩn khí thải thì nguy cơ không được đăng kiểm.

Suzuki Ertiga, máy xăng 1.4 tiết kiệm, đời mới nên có thể chạy dịch vụ nếu cần thiết, đăng kiểm được dài hơn, chi phí vận hành rẻ, nhưng hãng xe ít phổ biến ở Việt Nam nên sợ khoản phụ tùng hiếm hoi, xe 5+2 nên thùng xe khá nhỏ, ngồi hàng ghế cuối có vẻ không thoải mái lắm nhưng bù lại di chuyển trong thành phố rất thoải mái, "quỹ đạo" quay đầu nhỏ.

Rất cần thêm những lời tư vấn thiết thực từ anh chị em bạn đọc để giúp tôi lựa ra chiếc xe phù hợp nhất, xin cảm ơn.