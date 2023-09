Xe container vượt ẩu đè ôtô ngược chiều trên đường cao tốc

Xe container vượt ẩu như muốn giết người

Video: Bach Pham

Tình huống: trên đoạn đường chỉ một làn mỗi bên ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua Tân An, Văn Bàn, tốc độ giới hạn 80 km/h, không có dải phân cách cứng, xe gắn camera hành trình và xe phía trước đi trong tốc độ cho phép, khoảng 70 km/h. Bất ngờ từ hướng ngược chiều, chiếc xe đầu kéo lấn làn vượt lên, thân xe to lớn chiếm trọn làn ngược chiều, ép hai xe đúng chiều vào làn dừng khẩn cấp, gần như quệt vào lan can. May mắn không có tai nạn xảy ra.

Luật và kỹ năng: Ở đường có vạch liền màu vàng phân chia hai chiều đường, các phương tiện không được phép vượt. Mức phạt trong trường hợp này là 3-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng, theo Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Với xe ngược chiều, cần quan sát xa, nhận thấy có xe ngược chiều lấn làn, nên chủ động giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải. Tài xế nên tránh trường hợp vẫn giữ làn để ép xe ngược chiều trở về đúng làn, bởi lẽ nếu xe vượt ẩu không làm chủ được tốc độ, không thể trở về đúng làn đường thì có thể xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng.

Minh Hy