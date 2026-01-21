Xe container vắt ngang đường, ép xe con vào dải phân cách

Hà NộiLái xe container đột ngột đánh lái qua 3 làn, tạt đầu một xe tải nhỏ khiến xe con cùng chiều bị ép vào dải phân cách, hôm 19/1 tại Trường Sa.

Xe container chuyển làn hất xe con vào dải phân cách Video: Duy Khánh

Tình huống giao thông: Đường đông xe, xe container từ làn đường ngoài cùng bất ngờ đánh lái tạt qua đầu xe tải nhỏ, chiếc xe lớn xoay chéo đường lao sang làn đường thứ ba khiến chiếc Ford đi cùng chiều bị ép sát vào dải phân cách cứng.

Kỹ năng lái xe: Đường đông các tài xế cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Các phương tiện khi chuyển làn ngoài tín hiệu xin đường chỉ được phép di chuyển khi đảm bảo an toàn và mỗi lần chỉ chuyển một làn. Việc đột ngột chuyển hướng như xe container trong video tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi là xe to nhiều điểm mù, khó kiểm soát. Hành vi của lái xe container còn có nguy cơ gây tai nạn liên hoàn ở đoạn đường đông xe lưu thông.

Nguyên Vũ