Xe container ùn ứ 2 km ở cửa khẩu quốc tế La Lay

Cửa khẩu quốc tế La Lay, huyện Đakrông nối 4 tỉnh nam Lào và đông bắc Thái Lan với các cảng biển ở miền Trung. Từ đầu năm 2023, than nhập từ Lào vào Việt Nam tăng đột biến, khiến cửa khẩu quốc tế La Lay thường xuyên lâm vào tình trạng quá tải. Hiện mỗi ngày cửa khẩu có 350-400 lượt phương tiện, chủ yếu là xe đầu kéo chở than làm thủ tục nhập cảnh, tăng gấp 3 lần so với bình quân năm 2022.

Ông Lê Cẩm An, Chi cục phó Hải quan Cửa khẩu La Lay, cho hay từ đầu năm đến nay, hơn 31.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, trọng lượng hàng hóa đạt 450.000 tấn. Đến nay, đơn vị thu ngân sách hơn 119 tỷ đồng, đạt 50% chỉ tiêu năm.