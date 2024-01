Xe container lật khi vào cua

Hải DươngKhông có dấu hiệu giảm tốc khi vào cua, chiếc contaner đổ rầm xuống đường hôm 10/1, ngã 3 cây xăng, Quang Thành, Kinh Môn.

Vào cua nhanh container bị lật ngang Video: Công an xã Quanh Thành, Hải Dương

Tình huống giao thông: Camera an ninh của Công an xã Quanh Thành ghi lại hình ảnh chiếc xe container vào cua nhanh và thùng container mất trọng tâm, đổ xuống kéo theo cả phần đầu xe lật ngang ra đường. Cú lật xe tạo nên âm thanh chấn động cả khu vực ngã ba gần cây xăng. May mắn lúc này không có phương tiện nào đi gần chiếc container trên. Sau cú lật, tài xế tự trèo ra khỏi xe.

Kỹ năng lái xe: Nguyên nhân của việc lật xe là do lực ly tâm tác dụng vào trọng tâm của xe khi chuyển động nhanh trên quãng đường cong, đặc biệt tải trọng xe càng nặng thì lực ly tâm càng lớn. Vì vậy, để di chuyển an toàn, các phương tiện khi vào cua nên giảm tốc độ, mở cua rộng, nhất là đối với các xe siêu trường siêu trọng.

Nguyên Vũ