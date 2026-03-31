Xe container lật, ba người chết

Đăk LăkXe container kéo rơ-moóc chở dăm keo lấn làn, va chạm sau đó lật đè chết hai người đi xe máy, tài xế ôtô sau đó tử vong, ngày 31/3.

11h40, ông Lê Châu Duẩn, 41 tuổi, lái xe container kéo theo rơ-moóc biển số Bình Định chở dăm keo từ nhà máy keo Xuân Quang ở đi theo hướng Phú Tâm - Kỳ Lộ thuộc xã Phú Mỡ (hướng tây – đông).

Đến địa phận thuộc thôn Phú Tâm, ôtô container va chạm với xe máy do ông La Lan Cuối, 56 tuổi, chở sau ông La Thanh Nông, 69 tuổi, trú xã Phú Mỡ, đi hướng ngược lại.

Xe container bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Cú tông mạnh làm xe máy biến dạng, ôtô container chạy thêm một đoạn thì lật nghiêng vào hộ lan trên đường, phần cabin bị xé toạc, hư hỏng nặng. Xung quanh hiện trường nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi, dăm keo tràn ra mặt đường.

Thấy tai nạn, nhiều người dân xung quanh hô hoán cảnh báo người đi đường, đồng thời kêu cứu hộ hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên hai nạn nhân trên xe máy tử vong tại chỗ, trong đó ông La Lan Cuối bị phần đầu xe container ngã đè kẹt dưới lòng đường.

Tài xế xe container bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cách hiện trường 69 km, song không qua khỏi.

Công an xã Phú Mỡ cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp đơn vị liên quan dùng xe cẩu dựng xe container lên.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là tài xế xe container chạy lấn sang phần đường xe máy dẫn đến tai nạn.

Bùi Toàn