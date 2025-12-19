Hải PhòngKhông có dấu hiệu giảm tốc, chiếc xe container húc bay người đi xe đạp cùng chiều phía trước hôm 17/12 tại quốc lộ 1A, Hải Lăng.

Xe container húc bay người đi xe đạp Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời mưa, chiếc xe container đi khá nhanh và không có dấu hiệu giảm tốc khi phía trước có một người đi xe đạp. Xe container tông người đi xe đạp hất bay người này sang gần lề đường và cán qua xe đạp. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Lái xe cần làm chủ tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trời mưa tầm nhìn hạn chế những lái xe lớn nhiều điểm mù càng cần tập trung quan sát khi di chuyển trên đường. Theo Nghị định 168/2024, lỗi không giữ khoảng cách gây tai nạn phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ