Xe container đâm ngã người đi bộ giữa ngã tư

Hải PhòngNgười đàn ông đi bộ sang đường giữa ngã tư khá rộng, bị xe container đâm ngã, hôm 29/10 tại quốc lộ 5 qua xã Mao Điền.

Sang đường như tự sát, người đàn ông đi bộ bị xe container đâm Video: Anh Dũng

Tình huống giao thông: Tại Quốc lộ 5 qua xã Mao Điền (Tân Trường, Cẩm Giàng cũ), trời nhá nhem sáng, đông các xe lớn như xe container, một người đàn ông không đi ở phần đường dành cho người đi bộ gần đó mà ra giữa nút giao để sang đường. Ngập ngừng khi thấy có xe container lao tới, người đàn ông bị chiếc xe này hất ngã ra đường. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi tới ngã tư, các phương tiện cần tập trung giảm tốc độ. Nếu thấy có người đi bộ sang đường, cách tốt nhất là dừng lại nhường đường từ xa. Nhiều tài xế có thói quen đoán ý người đi bộ để tránh mà không phải giảm tốc nhường đường, dẫn tới việc đôi khi đoán sai, gây tai nạn nghiêm trọng.

Trong khi đó với người đi bộ, khi sang đường cần đi ở phần đường dành cho người đi bộ, nhất là ở những đoạn đường quốc lộ đông xe như trong video. Trong điều kiện đường đông, tài xế chưa có thói quen nhường đường, người đi bộ cần cẩn trọng, quan sát cho tới khi đường thông thoáng mới đi qua.

Nguyên Vũ