Xe container chở gần 30 tấn sơn lật ở cửa ngõ TP HCM

Ôtô đầu kéo chở thùng hàng chứa gần 30 tấn sơn bị lật ở vòng xoay dưới dạ cầu vượt Bình Phước (TP Thủ Đức cũ), sơn tràn ra đường, gây gián đoạn giao thông, sáng 27/3.

Khoảng 3h, nam tài xế hơn 40 tuổi điều khiển xe đầu kéo kéo theo container 40 feet, tải trọng khoảng 28 tấn, chạy trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về vòng xoay An Sương. Khi ôm cua tại vòng xoay dưới dạ cầu Bình Phước, phương tiện bất ngờ mất thăng bằng, lật nghiêng sang một bên.

Xe container chở gần 30 tấn sơn lật ở vòng xoay TP HCM Camera trên ôtô chạy phía sau ghi cảnh xe đầu kéo lật khi ôm cua vòng xoay Bình Phước. Video: Người dân cung cấp

Sự cố khiến lượng lớn sơn trong thùng hàng tràn ra, phủ trắng mặt đường. Xe nằm chắn ngang vòng xoay, làm giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Camera hành trình của ôtô phía sau ghi lại thời điểm xe container lật ngang; một xe 7 chỗ đi sau đã kịp dừng lại, tránh va chạm. Sau tai nạn, tài xế bị thương nhẹ và tự rời khỏi cabin.

Lực lượng CSGT có mặt sau đó để ghi nhận hiện trường, phối hợp xử lý sự cố. Nhiều công nhân được huy động, rải cát lên mặt đường nhằm hạn chế trơn trượt do sơn đổ. Đến hơn 8h, phương tiện gặp nạn được di dời khỏi hiện trường, giao thông dần ổn định.

Đình Văn