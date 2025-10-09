Xe container cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngXe container bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn (huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), sáng 10/9.

Khoảng 5h, xe container chạy hướng Bắc – Nam, khi vừa qua nút giao quốc lộ 28B khoảng 2 km, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe. Người này lập tức đánh lái vào lề đường, rời cabin trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu kéo.

Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe và làm cháy xém thùng lạnh phía sau rơ-moóc.

Lửa bốc cháy thiêu rụi xe đầu kéo. Ảnh: Nguyễn Tư

Cảnh sát PCCC cùng xe chuyên dụng từ Phan Thiết đến hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy sau 30 phút.

CSGT tuần tra cao tốc phối hợp với đơn vị quản lý tuyến điều tiết giao thông. Các xe chạy hướng Bắc – Nam bị chặn từ nút giao quốc lộ 28B, được hướng dẫn chuyển ra quốc lộ để tránh ùn tắc.

Khoảng 7h, giao thông qua tuyến đã thông suốt sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất. Xe cứu hộ di dời ôtô gặp sự cố ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, vốn đầu tư 10.853 tỷ đồng, đưa vào khai thác hơn hai năm trước. Đây là một đoạn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM.

Tư Huynh