Đồng NaiXe container tông xe máy trên quốc lộ 1, đoạn Ngã 3 Phú Sơn, xã Bình Minh, khiến bé trai 6 tuổi bị kẹt chân, bỏng nặng.

Tối 22/1, xe đầu kéo chở container chạy trên quốc lộ 1, khi rẽ về hướng xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) đã va chạm xe máy do một phụ nữ cầm lái chở theo hai trẻ nhỏ. Cú tông làm ba người ngã xuống đường, phần đầu xe container bất ngờ bốc cháy.

Container bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1. Ảnh: Thái Hà

Bé trai bị mắc kẹt chân trong lúc lửa bùng lên nên bị bỏng nặng, người phụ nữ và bé còn lại bị thương nhẹ. Người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa, kéo bé trai ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Anh Lâm, người dân gần hiện trường, cho biết ngọn lửa lan rất nhanh sau va chạm. "Mọi người chỉ biết lao vào kéo cháu bé ra ngoài, lúc này chân đã bị bỏng", anh nói.

Container bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Thái Hà

Khoảng 15 phút sau, đám cháy bùng dữ dội, bao trùm khu vực đầu xe. Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực Ngã 3 Phú Sơn ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng phải phân luồng, điều tiết phương tiện. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn và vụ cháy.

Xe container bốc cháy sau va chạm, bé trai 6 tuổi bỏng nặng Hiện trường cháy xe container trên quốc lộ 1. Video: Người dân cung cấp

Phước Tuấn