Xe container bị tàu hỏa đâm gãy đôi

Bình DươngThấy rào chắn không đóng, tài xế container cho xe qua bị tàu hỏa tông vào khiến xe gãy đôi.

Lúc 5h ngày 5/11, khi chạy xe tới điểm giao đường Lý Thường Kiệt với đường sắt ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, thấy chốt không đóng, tài xế container Lê Huy Chung (37 tuổi) cho xe chạy qua bị tàu SH3, chạy từ hướng Hà Nội vào TP HCM, do anh Trần Yên Bằng (27 tuổi) điều khiển tông vào.

Cú va chạm mạnh khiến container bay xa chừng 20 m, gãy đôi. Tài xế Chung bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin, người dân phải phá cửa đưa ra ngoài. Đầu tàu cũng hư hỏng.

Container bị tàu hoả tông gãy đôi, sáng 5/11. Ảnh: Thái Hà.

Vụ tai nạn buộc 4 tàu SE21, SE1 và SE3 chiều từ Hà Nội vào Sài Gòn chậm chuyến phải nằm ở ga Hố Nai (Đồng Nai). Một tàu khác là SE8 từ ga Sài Gòn ra Hà Nội phải nằm chờ ở ga Sóng Thần chờ giải quyết. Những tàu này bị chậm khoảng 2 giờ, hiện đường sắt đã thông thoáng trở lại.

Theo người dân tời điểm xảy ra tai nạn, gác chắn đã không được kéo ra. Cơ quan chức năng đang điều tra sự việc.

Phước Tuấn - Gia Minh