Xe con tự húc vào đuôi xe container

Hải PhòngXe con không có dấu hiệu giảm tốc độ khi phía trước xe container đang dừng chờ đèn đỏ, hôm 10/2 tại quốc Lộ 5, thôn Dưỡng Thái Trung.

Xe con tự húc mạnh vào đuôi xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời tối, quốc lộ đông xe tải và container. Một chiếc xe container đang dừng chờ đèn đỏ, phía sau một chiếc xe 7 chỗ không có dấu hiệu giảm tốc tự đâm mạnh vào đuôi chiếc xe lớn. Phần đầu xe 7 chỗ hư hỏng nặng, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các tài khi tham gia giao thông cần tập trung quan sát, nhất là trên quốc lộ nhiều phương tiện lớn. Nhiều thử nghiệm trên thế giới đã cho thấy chỉ lơ là khoảng một giây, tài xế cũng có thể không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ.

Nguyên Vũ