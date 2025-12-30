Xe con quay đầu gấp tự 'nộp mạng' cho xe tải

Hà NộiXe tải phải phanh cháy đường để không đâm vào một chiếc xe con xoay ngang đường quay đầu, hôm 27/12 tại Thạch Thất.

Xe con quay đầu 'nộp mình' cho xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Lái xe con bật tín hiệu xi-nhan và lập tức đánh lái xoay xe ngang đường để quay đầu, trong lúc xe tải ở hướng cùng chiều đang đi nhanh tới. May mắn lái xe tải kịp thời phanh gấp tránh được một tai nạn trong tích tắc.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu, ngoài việc có tín hiệu xin đường cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Tín hiệu xi-nhan không phải là mệnh lệnh cho xe khác hay "khiên an toàn" cho tài xế, mà đó là chỉ dấu để bắt đầu một sự xáo trộn trong trật tự giao thông. Vì vậy, tài xế phải chủ động quan sát rồi mới di chuyển.

Việc đánh lái gấp không quan sát như lái xe con trong video sẽ tự đặt mình vào tình huống rất nguy hiểm cho bản thân và mất an toàn cho những người đi đường khác.

Thông thường, khi cần quay đầu trên đường, tài xế phải chọn một tuyến đường rộng, được phép quay đầu. Nếu phải mở rộng lái, cần bật xi-nhan phải, ghé sát lề, dừng lại hẳn, sau đó bật xi-nhan trái, quan sát thông thoáng mới tiếp tục cho xe quay đầu.

Nguyên Vũ