Xe con có được đi vào làn số 2 cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn?

Tôi đọc thông báo thay đổi tốc độ tối đa ở tuyến cao tốc này nhưng chưa hiểu xe con có được phép đi vào làn số 2 không. (Đức Quang)

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết trên cao tốc đoạn qua phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (km288) đến xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa (km386+240) sẽ điều chỉnh tốc độ theo từng làn. Với làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) dành cho ôtô con (4-9 chỗ), xe tải từ 3,5 tấn trở xuống và xe khách từ 29 chỗ trở xuống, tốc độ tối đa 90 km/h.

Làn số 2 (sát làn số 1) dành cho xe giường nằm và phương tiện còn lại, tốc độ tối đa 80 km/h. Trước đó tất cả phương tiện được chạy tối đa 90 km/h. Đoạn đường được thay đổi tốc độ phần lớn đi qua đồi núi có độ dốc lớn và liên tục.

Quy định này khiến tôi phân vân vì có 2 cách hiểu:

Cách đầu tiên: Làn số 2 chỉ dành cho xe giường nằm và những xe khác (không gồm xe ở làn số 1). Vậy tức là xe con sẽ chỉ được phép đi ở làn số 1?

Cách thứ hai: Những xe khác ở làn số 2 tức là tất cả các dòng xe khác ngoài xe giường nằm. Vậy thì cần gì phải quy định làn số 2 nữa, chỉ cần nói làn số 1 chỉ dành cho những phương tiện kia là được mà, còn lại mặc định làn 2 xe nào cũng đi được.

Xin nhờ mọi người giải thích giúp.