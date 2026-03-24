Bắc NinhTrời mưa đường trơn, chiếc xe con màu đen vượt lên bị trượt bánh xoay trò,n hôm 23/3 tại nút giao 18 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Tình huống giao thông: Chiếc xe màu đen vượt lên ở bên phải ngay khúc cua trên cao tốc. Đường trơn, tầm nhìn hạn chế, tốc độ cao chiếc xe bị trượt lái rồi xoay tròn giữa cao tốc. May mắn không xảy ra va chạm với chiếc xe đi bên cạnh và xe phía sau. Chưa rõ thiệt hại về tài sản.

Xe con bị xoay tròn trên cao tốc Video: Xuân Bắc

Kỹ năng lái xe: Tình huống trong video là một ví dụ điển hình của việc chạy nhanh vào cua trên mặt đường ướt. Khi đường trơn, việc giật lái vội khiến xe mất trạng thái cân bằng. Nếu hệ thống phanh không can thiệp chức năng cân bằng điện tử, hoặc can thiệp nhưng không đủ mức độ, xe sẽ trượt và xoay tròn.

Trong tình huống này, tài xế tuyệt đối không giật mình đạp thêm phanh và đánh lái tiếp vì càng khiến tình huống trở nên tồi tệ. Việc cần làm là buông chân ga, giữ chắc tay lái để xe nhanh giảm tốc, lấy lại trạng thái cân bằng một cách tự nhiên.

Nguyên Vũ