Xe con bị vò nát sau cú chuyển làn ẩu của 'hung thần' xe tải

Hưng YênĐang đi đúng làn, xe con bị xe tải đâm từ phía sau nên xoay ngang, văng lên dải phân cách cứng, hôm 6/1 tại Như Quỳnh.

Xe con bị xe tải đâm xoay ngang hất lên dải phân cách cứng Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường quốc lộ mật độ không quá đông, các xe đều đi đúng làn với tốc độ phù hợp, bỗng xe tải ở làn sát dải phân cách lệch lái sang phải, đâm vào hông phía sau của xe con ở làn bên cạnh. Cú đâm khiến xe con bị xoay ngang và hất ngược lên dải phân cách. Xe tải tiếp tục ép xe con bị vò nát, rơi bánh, bung túi khí. Hai người trên xe may mắn thoát nạn.

Kỹ năng lái xe: Trong tình huống này, tài xế xe tải có nhiều thời gian để quan sát trước khi đưa ra quyết định chuyển làn, nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Nhiều tài xế xe tải thường có thói quen không quan sát, buộc xe con phải chủ động tránh, dẫn tới những tai nạn thảm khốc.

Với xe con, khẩu quyết luôn là tránh xa xe tải càng xa càng tốt. Vì vậy khi lái xe, không chỉ quan sát phía trước mà còn cần quan sát cả hai bên, phía sau thông qua gương chiếu hậu. Khi lái xe không nên nghe nhạc quá to để có thể cảm nhận được âm thanh của luồng giao thông, ví dụ tiếng động cơ xe tải đang đến gần, tiếng còi xe.

Chiếc xe 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn. Ảnh:Hải Đăng

Nguyên Vũ