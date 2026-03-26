Xe con bị tàu hỏa vò nát đầu

Bắc NinhTại lối đi tự mở, chiếc xe con bị tàu hỏa đâm nát phần đầu, hôm 26/3 tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Tình huống giao thông: Chiếc xe con đi từ thôn Tân Thành ra Quốc lộ 1A qua đường sắt ở lối đi tự mở, không barie, không đèn cảnh báo, không có nhân viên đường sắt và không có còi báo hiệu, chỉ có một biển nhỏ viết chữ "Chú ý tàu hỏa".

Xe con bị tàu hỏa đâm bay đầu Video: Cục CSGT

Xe con từ từ đi vào phần đường giao với đường ray dù tàu hỏa đang tới khá gần. Tài xế không kịp phản ứng gì khi tàu lao tới. Cú va chạm mạnh khiến đầu chiếc xe bị vò nát phần đầu, xoay ngang. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe con bị hư hỏng nặng.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến gần nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt cần giảm tốc độ, dừng lại quan sát cả hai phía. Tốt nhất tắt nhạc nếu đang bật, có thể hạ cửa kính để không chỉ quan sát mà còn lắng nghe âm thanh của tàu đang đi tới. Quan sát cả hai phía là mấu chốt vì tài xế sẽ không thể biết tàu tới từ hướng nào.

Tàu hỏa khối lượng lớn nên quán tính lớn, quãng đường hãm phanh rất dài, không thể dừng đột ngột. Chỉ một quyết định liều lĩnh trong vài giây có thể phải trả giá bằng tính mạng của chính mình và người khác.

Nguyên Vũ