Xe con bị kẹp vì thói bon chen vượt ẩu

TP HCMLen lên từ bên phải hàng ôtô đang nối đuôi, chiếc xe con va chạm với xe 16 chỗ đi cùng chiều khi gặp xe tải đỗ bên đường, hôm 8/3 tại Lê Văn Khương.

Vượt ẩu xe con đâm vào xe 16 chỗ Video: Nguyễn Dũng

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, đường hẹp, chiếc xe con nhao lên vượt bên phải chiếc xe 16 chỗ thì phía trước có xe tải đang dừng, đỗ. Xe con bị kẹp giữa xe tải và xe 16 chỗ.

Kỹ năng lái xe: Đoạn đường chỉ có một làn đường mỗi chiều, vì thế xe con mắc lỗi vượt phải. Trong tình huống đã bon chen, nếu thấy phía trước có chướng ngại vật, cần lập tức giảm tốc, chờ đợi để trở về đúng làn đường.

Ngoài ra, trong video, xe tải dừng, đỗ trên đường hẹp cũng có thể bị liên đới trong trường hợp này, nếu đây là tuyến đường cấm dừng, đỗ và phía sau xe không có vật cảnh báo.

Cuối cùng, quy tắc đi phố là ôtô nên kiên nhẫn đi theo luồng giao thông, bám sát bên trái với làn một chiều, nhường phía bên phải làn đường cho xe máy, tránh gây xung đột phương tiện, dẫn tới va chạm hoặc tai nạn giao thông.

Nguyên Vũ