Xe con bị húc liên tiếp vì xe tải chuyển làn ẩu

Hà NộiChuyển làn ẩu, xe tải đâm xoay ngang xe con cùng chiều rồi hất sang làn đường ngược chiều, hôm 2/12 tại Cầu Thăng Long.

Xe tải đâm xe con xoay ngang hất sang phía xe khách Video; Tùng Dương

Tình huống giao thông: Đường phía trước đông đúc, dường như để không phải chờ đợi, chiếc xe tải đột ngột chuyển làn sang phải. Đầu xe húc vào đuôi xe con ở làn này, khiến xe con xoay ngang. Chiếc sedan bị ủi một đoạn, hất sang làn ngược chiều. Đúng lúc này, một xe khách đi tới nên tiếp tục húc trúng xe con. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi có ý định chuyển làn, ngoài việc có tín hiệu xin đường lái xe chỉ chuyển hướng khi đảm bảo an toàn. Các lái xe không đột ngột chuyển hướng nhất là đối với các xe lớn như xe tải vốn nhiều điểm mù, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như tình huống trong video.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi chuyển làn sai quy định gây tai nạn giao thông phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ