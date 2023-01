Xe chữa cháy lật, hai cảnh sát hy sinh

Bình PhướcTrên đường cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ, xe chữa cháy bị lật khiến hai chiến sĩ cứu hỏa tử nạn.

Thông tin được đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết sáng 6/1. Hai chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ là thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường (20 tuổi).

Hiện trường xe chữa cháy bị lật chiều 5/1. Ảnh: Văn Trăm

Chiều qua, xe chuyên dụng của cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước được điều động đi làm nhiệm vụ. Khi đến địa phận xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú xe bất ngờ mất lái, lật vào lề đường. Lúc này, nhiều cán bộ chiến sĩ bên trong bị thương kêu cứu. Người dân cùng hỗ trợ phá cửa, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến thiếu úy Sang chết tại chỗ, binh nhất Tường tử vong tại bệnh viện. Một số người khác bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đoạn đường xe phòng cháy chữa cháy gặp nạn là điểm đen về tai nạn, đường quanh co, lại dốc, gặp trời mưa nên rất trơn trượt. "Hai chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, công an tỉnh sẽ tổ chức an táng theo quy định của ngành", đại tá Thắng nói.

Phước Tuấn - Văn Trăm