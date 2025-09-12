Xe chở thép đâm xe bồn, quốc lộ 5 ùn tắc nhiều km

Khoảng 5h10, trên quốc lộ 5 hướng Hải Phòng đi Hà Nội, xe đầu kéo chở thép do anh Hứa Văn Mạnh (49 tuổi, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển đã tông vào đuôi xe bồn chạy cùng chiều phía trước.
Cú va chạm mạnh làm cabin xe biến dạng, nhiều cuộn thép đổ tràn ra đường, gây ùn tắc cục bộ hơn 3 km. Anh Mạnh bị gãy chân, được người dân đưa đi cấp cứu. Cả hai phương tiện hư hỏng nặng.
Cảnh sát giao thông cho biết nguyên nhân ban đầu là tài xế không chú ý quan sát. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực Hải Phòng có mưa kèm sấm chớp.
Lê Tân