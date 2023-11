Xe chở rác vượt phải, tông bé trai tử vong

Đồng NaiHồ Minh Chí, 38 tuổi, bị cáo buộc lái xe rác vượt bên phải ôtô khác, tông vào xe máy chạy sát lề khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Ngày 21/11, hành vi của Chí được VKSND huyện Vĩnh Cửu nêu trong cáo trạng truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Chí được Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi phân công lái xe chở rác có tải trọng 12 tấn từ TP Biên Hòa đến xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, để đổ rác tại nhà máy.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 11/9, Chí lái xe quay về TP Biên Hòa trên đường ĐT 768. Khi đến đoạn thuộc ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tài xế nhìn thấy 3 ôtô tải chạy ở phần đường bên trái sát dải phân cách, nên lái xe sang phần đường bên phải sát lề để vượt.

Do không chú ý quan sát, khi tăng ga vượt lên, Chí để xe rác tông vào xe máy do người phụ nữ 37 tuổi chở con trai và cháu gái 6 tuổi đi cùng chiều phía trước. Cả ba ngã xuống đường, bé trai không may bị bánh xe rác cán tử vong, hai người còn lại bị thương nhẹ.

Sau vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các công ty xử lý rác, UBND các huyện thị thành kiểm tra chấn chỉnh việc tuân thủ an toàn giao thông của các xe chở rác trên địa bàn.

Phước Tuấn