Xe chở khách lao vào sảnh sân bay Mỹ, 18 người bị thương

Xe trung chuyển hành khách, phương tiện bị chê là quá lạc hậu, đâm vào sảnh ga tại sân bay Washington Dulles của Mỹ, khiến 18 người bị thương.

Sự việc xảy ra chiều 10/11 khi một xe trung chuyển hành khách, thuộc loại "phòng chờ di động", tiến vào vị trí dừng và đâm trúng khu vực sảnh đón khách ở nhà ga sân bay quốc tế Washington Dulles tại bang Virginia của Mỹ, cách thủ đô Washington khoảng 40 km về phía bắc.

Cú va chạm khiến đầu xe hư hại nặng và làm 18 người bị thương. Các nạn nhân rời xe bằng cầu thang, được đưa đến bệnh viện kiểm tra và không gặp nguy hiểm tính mạng.

Xe trung chuyển cắm đầu vào nhà ga sân bay Mỹ Xe trung chuyển (giữa hai máy bay) sau cú đâm vào sảnh đón khách ở sân bay Washington Dulles, Mỹ, ngày 10/11. Video: X/Rawalerts

Crystal Nosal, người phát ngôn Cơ quan quản lý sân bay Vùng Đô thị Washington (MWAA), cho biết chiếc xe đâm vào sảnh theo góc chéo và khu vực tai nạn đã được phong tỏa. Sân bay vẫn hoạt động bình thường, các chuyến bay không bị ảnh hưởng.

Sân bay Washington Dulles đang sử dụng hệ thống trung chuyển gồm 19 xe "phòng chờ di động", được ra mắt hồi năm 1959. Mỗi chiếc dài hơn 16 m, rộng gần 5 m, có thể chở tối đa 102 hành khách giữa nhà ga chính và các khu lên xuống máy bay.

Phương tiện này từng được xem là biểu tượng thiết kế hiện đại của hàng không Mỹ giữa thế kỷ 20, nhưng nhiều chuyên gia đánh giá chúng đã quá lạc hậu và không đủ tiện nghi.

Mẫu xe trung chuyển "phòng chờ di động" tại sân bay Washington Dulles. Ảnh: SimpleFlying

Xe trung chuyển của sân bay Washington Dulles từng liên quan ít nhất 16 vụ va chạm hoặc sự cố, trong đó có một tai nạn chết người, trong giai đoạn 2007-2017.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ tuần trước, ứng viên ban quản trị MWAA Trent Morse gọi hệ thống xe trung chuyển đang phục vụ ở sân bay Washington Dulles là "sự lạc hậu đáng xấu hổ đối với bộ mặt thủ đô". "Thật khó tin khi du khách quốc tế đến thủ đô của quốc gia quyền lực nhất thế giới mà lại được trung chuyển thẳng về thập niên 1960", ông nói.

Thanh Danh (Theo AP, BBC, Times)