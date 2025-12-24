Xe chở học sinh mẫu giáo lao xuống ao, 8 người chết

Trung QuốcChiếc xe chở học sinh một trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tây do hiệu trưởng cầm lái xuống ao, khiến 8 người thiệt mạng.

Chiếc xe 7 chỗ lao xuống ao cuối đoạn đường dốc tại vùng nông thôn thuộc huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc chiều 23/12. Khu vực này vốn nhiều ao hồ và suối đan xen, trong khi đường trơn sau đợt mưa gần đây.

Ao nước mà xe chở trẻ em mẫu giáo lao xuống ở huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 23/12. Ảnh: The Paper

Chiếc xe này thường được sử dụng để chở trẻ em theo học tại trường mẫu giáo tư thục trong khu vực. Tai nạn xảy ra khi các bé đang trên đường về nhà sau khi tan lớp.

Tai nạn khiến nữ tài xế họ Luo, 49 tuổi, hiệu trưởng của trường mầm non, cùng 7 người khác trong xe thiệt mạng. Đánh giá sơ bộ cho thấy nữ tài xế đã bị mất lái. Giới chức chưa công bố thông tin về các nạn nhân khác.

Huyền Lê (Theo AFP, Xinhua, Hunan Today)