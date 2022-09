Xe chở hàng chuyển phát nhanh cháy giữa đường

Phú YênĐang chạy trên quốc lộ 1, tài xế phát hiện xe hàng chuyển phát nhanh bốc cháy nên vội mở cửa thoát thân, ngày 2/9.

Chiều nay, tài xế Vũ Mạnh Cường (43 tuổi, ở Nghệ An) lái xe tải chở hàng chuyển phát nhanh biển số Hà Nội, chạy trên quốc lộ 1 hướng nam bắc. Khi cách trạm thu phí An Dân, huyện Tuy An khoảng một km, xe bất ngờ bốc cháy.

Nam tài xế dừng xe, hô hoán người dập lửa song bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, khói bay mịt mù một đoạn đường khiến nhiều xe phải dừng lại.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an Phú Yên) điều hàng chục chiến sĩ và xe chuyên dụng đến dập lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng ôtô cháy trơ khung sắt và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại.

Một tuần trước, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An cũng xảy ra vụ cháy khiến toàn bộ xe tải và hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Bùi Toàn