Ôtô 16 chỗ chở 4 người lớn và 3 trẻ em bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, phường Phú Nhuận, trưa 9/8.

Gần 12h, xe 16 chỗ do nam tài xế điều khiển chở gia đình 6 người, đi từ ngã tư Phú Nhuận về vòng xoay Hàng Xanh. Khi đến giao lộ Nguyễn Công Hoan (gần Công viên văn hóa Phú Nhuận), xe tông vào đuôi ôtô tải, đẩy phương tiện này va vào xe máy phía trước.

Xe chở gia đình 7 người bốc cháy sau tai nạn ở TP HCM Hiện trường cháy ôtô 16 chỗ trên đường Phan Đăng Lưu. Video: Người dân cung cấp

Ngay sau va chạm, đầu xe 16 chỗ phát hỏa. Tài xế lập tức hô hoán, mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài.

Anh Như Ý, một trong những người trên xe, cho biết gia đình thuê xe từ quận Tân Phú về Đồng Nai thăm người thân, khi đi qua đoạn đường này thì gặp tai nạn. "Lửa bùng lên rất nhanh, may mắn cả nhà kịp đưa các cháu ra ngoài và lấy được hành lý", anh Ý nói.

Xe 16 chỗ cháy trơ khung sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không kịp, chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Xe tải bị móp phần đuôi, một xe máy mắc kẹt dưới gầm; một người đi xe máy bị thương nhẹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Gia đình anh Như Ý gồm 3 người lớn, 3 trẻ em thuê taxi để tiếp tục hành trình sau sự cố cháy xe. Ảnh: Đình Văn

Đình Văn