Xe chở đoàn thiện nguyện lật ở Lào Cai do mất phanh khi xuống dốc

Công an tỉnh Lào Cai cho biết kết quả xác minh sơ bộ xác định xe khách 29 chỗ bị lật tại xã Phình Hồ do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực khi xuống dốc.

Theo cơ quan chức năng, tai nạn xảy ra khoảng 7h40 ngày 27/12 tại Km35 quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Đây là đoạn đường bêtông có địa hình phức tạp, gồm hai khúc cua liên tiếp hình chữ S, độ dốc khoảng 18%.

Thời điểm đó, xe khách biển số Hà Nội do ông Đỗ Đăng Thịnh, 65 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển, vừa qua đỉnh dốc và bắt đầu xuống đoạn dốc dài, cong. Hệ thống phanh bất ngờ mất hiệu lực khiến xe lao nhanh, trôi tự do, va vào hộ lan rồi lật ngửa.

Vị trí tai nạn nhìn từ trên cao. Ảnh: CACC

Trên xe có 18 người thuộc một đoàn thiện nguyện xuất phát từ Hà Nội, đang trên đường đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, thuộc Trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ. Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và xác minh danh tính. Hiện 9 người bị thương đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để tiếp tục điều trị; nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra.

Xe khách bị vò nát sau tai nạn. Ảnh: CACC

Việt An