Xe chở 6 người Việt bị lật ở Nhật, một người tử vong

Xe chở nhóm công dân Việt Nam mất lái, lật trong đường hầm ở Aomori, rồi bị xe tải đâm từ phía sau khiến một người chết, 5 người bị thương.

Chiếc xe van cỡ nhỏ sáng sớm 29/10 mất lái và lật nghiêng trong đường hầm trên tuyến giao thông nối thành phố Aomori và thị trấn Shichinohe. Trên xe lúc đó có 6 người Việt Nam trong độ tuổi từ 20 đến 30.

4 người Việt đã thoát ra ngoài sau khi chiếc xe bị lật, nhưng hai người vẫn mắc kẹt bên trong khi một chiếc xe tải lớn đâm vào xe van từ phía sau vài phút sau đó.

Hiện trường tai nạn ở tỉnh Aomori, Nhật Bản. Ảnh: TBS News

Cú va chạm khiến xe van biến dạng, các mảnh vỡ, hàng hóa, đồ đạc trong xe văng khắp nơi. Cảnh sát Nhật Bản thông báo một người Việt ngoài 30 tuổi tử vong, một người bị thương nặng, gãy cả hai chân, 4 người bị thương nhẹ.

Theo giới chức, mặt đường khi đó rất trơn do lớp tuyết đang tan, trong khi xe van chỉ lắp lốp mùa hè không có khả năng bám đường tốt. Vụ tai nạn khiến đoạn đường này bị phong tỏa hoàn toàn trong hơn 4 tiếng.

Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Đức Trung (Theo TBS News, ANN)