Xe châu Âu vẫn gặp khó tại Ấn Độ dù thuế nhập khẩu giảm mạnh

Thuế nhập khẩu ôtô từ EU vào Ấn Độ giảm mạnh, các hãng xe châu Âu vẫn gặp khó do doanh nghiệp nội địa và xe giá rẻ chi phối.

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ mới đây đã ký hiệp định thương mại, trong đó thuế nhập khẩu ôtô sản xuất tại EU giảm xuống còn 10%, từ mức cao nhất 110% trước đây. Đây được coi là bước mở cửa lớn nhất từ trước tới nay của thị trường ôtô Ấn Độ đối với các hãng như Volkswagen hay Renault.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, hiệp định mới chỉ "hé cửa". Thị trường Ấn Độ hiện do các hãng nội địa và các đối thủ châu Á thống lĩnh, đặc biệt là Suzuki và Hyundai, với những mẫu xe bán chạy như Maruti Suzuki Wagon R, vốn có giá rẻ, nhỏ hơn cả Mini Cooper.

"Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Xe châu Âu xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu là xe cao cấp. Với phân khúc xe phổ thông, điều đó rất khó", ông Stefan Bratzel, Giám đốc Viện nghiên cứu ôtô CAM của Đức, nhận định. Theo ông, Suzuki và Hyundai hiểu thị trường Ấn Độ tốt hơn, khi tại thị trường này người tiêu dùng cần xe rẻ, bền, ổn định, trong khi xe của Volkswagen trước nay vẫn quá đắt.

Xe Mercedes trên đường phố Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: VDownshift

Thị phần xe châu Âu chưa tới 3%

Do sự hiện diện trong sản xuất còn hạn chế và doanh số mỗi năm chỉ ở mức vài chục nghìn xe, các hãng châu Âu vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng sau khi đánh mất thị phần trong thập kỷ qua. Theo số liệu ngành ôtô Ấn Độ, các hãng châu Âu hiện chiếm chưa tới 3% thị phần. Thị trường chủ yếu do Suzuki cùng các hãng nội địa Mahindra và Tata nắm giữ, với tổng thị phần khoảng 66%.

Ấn Độ là thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc, với doanh số khoảng 4,4 triệu xe mỗi năm. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thị trường được bảo hộ cao nhất, với thuế nhập khẩu ôtô hiện ở mức 70-110%.

Cơ cấu thị phần các hãng xe tại Ấn Độ, tính đến hết tháng 3/2025. Nguồn: Reuters

Hiệp hội công nghiệp ôtô Đức (VDA) đánh giá hiệp định có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Đức. Lãnh đạo Volkswagen, Mercedes và BMW đều hoan nghênh thỏa thuận.

"Hiệp định này sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, dù chưa gỡ bỏ được mọi rào cản", Chủ tịch VDA Hildegard Mueller cho biết.

CEO Volkswagen Oliver Blume nói tập đoàn sẽ xem xét kỹ các chi tiết của hiệp định. Trong khi đó, CEO thương hiệu Renault Fabrice Cambolive cho biết Ấn Độ sẽ được nâng cao vị trí trong danh sách ưu tiên của hãng. "Thỏa thuận này củng cố mong muốn đầu tư của chúng tôi ở cả hai châu lục, bởi Renault vừa là doanh nghiệp châu Âu, vừa gắn bó sâu với Ấn Độ", ông Cambolive nói với Reuters tại thành phố Chennai.

Thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng

Thuế nhập khẩu cao tại Mỹ và sự cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc đang khiến nhiều hãng xe tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, trong đó có Ấn Độ. Dự báo, thị trường ôtô nước này có thể tăng hơn 33%, đạt 6 triệu xe mỗi năm vào 2030.

Nguồn tin của Reuters cho biết chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đã đồng ý giảm thuế đối với một số lượng hạn chế ôtô nhập khẩu từ EU, với giá trên 15.000 euro (gần 18.000 USD). Chuyên gia Rico Luman của tập đoàn tài chính đa quốc gia ING nhận định hiệp định EU - Ấn Độ có thể trở thành cơ hội đáng kể cho các hãng xe châu Âu trong trung hạn.

Hồ Tân (theo Reuters)