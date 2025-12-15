Xe châu Âu hụt hơi tại Trung Quốc trước làn sóng xe nội địa giá rẻ

Doanh số xe sang châu Âu tại Trung Quốc suy giảm khi người tiêu dùng chuyển sang xe nội địa giá rẻ, được trợ giá, trang bị nhiều công nghệ.

Nhu cầu đối với các dòng xe cao cấp nước ngoài tại Trung Quốc đang suy giảm khi người tiêu dùng dần chuyển sang các mẫu xe nội địa có giá phải chăng hơn, thường được bán với mức giảm sâu, trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu về công nghệ và tiện nghi.

Điều này là tin không thuận lợi đối với các hãng xe châu Âu như Porsche, Aston Martin, Mercedes và BMW, những thương hiệu từ lâu đã thống lĩnh phân khúc cao cấp tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Mẫu BMW i7 trưng bày tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải ngày 25/4/2025. Ảnh: EPA-EFE

Bên cạnh đó, sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản tại Trung Quốc khiến nhiều người tiêu dùng không còn mặn mà với các khoản chi tiêu lớn. Trong khi đó, giới giàu tại nước này cũng ngày càng e dè hơn trong việc công khai thể hiện sự giàu có, theo ông Paul Gong, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngành ôtô Trung Quốc của ngân hàng đầu tư UBS.

Nhiều người mua xe đã bị thu hút bởi chính sách trợ giá 20.000 nhân dân tệ (khoảng 2.830 USD) của chính phủ Trung Quốc khi đổi xe cũ lấy xe điện hoặc xe hybrid sạc ngoài (PHEV). Theo ông Gong, người tiêu dùng có xu hướng chọn các mẫu xe giá thấp, nơi khoản trợ giá mang lại lợi ích rõ rệt hơn, và phần lớn các mẫu xe ở phân khúc này là sản phẩm do các hãng Trung Quốc sản xuất.

"Tăng trưởng kinh tế chậm lại là một trong những nguyên nhân chính khiến nhu cầu đối với xe cao cấp suy yếu", bà Claire Yuan, Giám đốc xếp hạng doanh nghiệp ngành ôtô Trung Quốc tại S&P Global Ratings, nhận định.

Theo S&P, thị phần doanh số xe cao cấp tại Trung Quốc, thường có giá trên 300.000 nhân dân tệ (khoảng 42.000 USD), đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2017-2023, lên khoảng 15% tổng doanh số. Tuy nhiên, xu hướng này hiện đang đảo chiều, khi thị phần xe cao cấp giảm còn 14% trong năm 2024 và tiếp tục xuống 13% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trong khi doanh số xe sang chững lại, các nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm hãng xe điện BYD, lại trở nên quyết liệt hơn nhiều so với các thương hiệu phương Tây trong đổi mới công nghệ. Các hãng này liên tục tung ra các mẫu xe điện và hybrid mới với giá thấp hơn, kể cả ở phân khúc cao cấp, theo các nhà phân tích.

Xe BYD trưng bày trong một đại lý tại Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Bà Yuan cho rằng các hãng xe Trung Quốc ngày càng cạnh tranh hơn và có mức giá dễ tiếp cận hơn, ngay cả trong phân khúc cao cấp. Đây là lý do các thương hiệu ngoại đang dần mất đà tại thị trường Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm nay, các thương hiệu nội địa chiếm gần 70% thị phần xe con. Trong khi đó, các hãng Đức chiếm khoảng 12%, Nhật Bản khoảng 10% và Mỹ gần 6%. BYD đã vượt Volkswagen để trở thành hãng bán nhiều xe nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Xe con Trung Quốc, BYD hiện là thương hiệu bán chạy nhất trong năm nay ở phân khúc xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe điện và hybrid. Hãng này đã giảm giá tới 34% đối với các mẫu xe điện và PHEV, gây áp lực lớn lên các đối thủ như Geely và Leapmotor.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh số xe của Mercedes tại Trung Quốc trong quý III giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xe BMW và thương hiệu con Mini bán ra tại Trung Quốc giảm 11,2% trong 9 tháng đầu năm 2025. Porsche và Aston Martin cũng cho biết chịu áp lực từ nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc. Hãng xe Italy Ferrari ghi nhận lượng xe giao tới Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan giảm 13% so với cùng kỳ trong giai đoạn tháng 1-9. Đây là khu vực duy nhất của hãng có doanh số sụt giảm trong thời gian này.

Phát biểu với các nhà đầu tư vào cuối tháng 10, CEO Mercedes Ola Källenius cho biết mức độ cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc sẽ chưa sớm chấm dứt. Hãng xe Đức cũng nhận định tình hình thị trường ở phân khúc cao cấp và hạng sang tại Trung Quốc vẫn duy trì trạng thái căng thẳng.

Một mẫu Mercedes G-Wagon trưng bày tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải ngày 23/4. Ảnh: EPA-EFE

Sự suy giảm quan tâm của khách hàng đối với xe sang đang gây khó khăn lớn cho các đại lý phân phối. Ông Li Yi, nhân viên phụ trách mảng xe đã qua sử dụng tại một trung tâm Porsche ở Bắc Kinh, cho biết một chiếc Panamera 2.9T đời 2024, chạy khoảng 20.000 km, hiện được chào bán với giá 950.000 nhân dân tệ (khoảng 135.000 USD). Trong khi đó, chủ xe trước mua chiếc xe này với giá khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ (198.000 USD).

Theo ông Li, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế trì trệ, không chỉ Porsche, mà Mercedes, BMW, Bentley hay Rolls-Royce đều đang đối mặt với tình trạng tương tự.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Trung Quốc, sản lượng ôtô hàng tháng của Trung Quốc trong tháng 11 lần đầu vượt mốc kỷ lục 3,5 triệu xe. Tuy nhiên, doanh số bán xe trong nước lại giảm 4% so với cùng kỳ, do nhu cầu suy yếu khi một số địa phương dừng chương trình trợ giá đổi xe.

Hồ Tân (Theo SCMP)