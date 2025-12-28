Xe cẩu húc đổ thanh chắn trên cầu vượt, rơi trúng hai xe máy

Hà NộiXe cẩu đi lên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc làm đổ thanh giới hạn chiều cao, rơi trúng hai người đi xe máy, sáng 28/12.

Khoảng 6h, chiếc xe cẩu bánh lốp cỡ lớn di chuyển lên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc, phường Đống Đa, theo hướng đi Tây Sơn. Phần cẩu của xe va chạm với thanh chắn trên cầu vượt, khiến xe bị kẹt lại.

Sau va chạm, một thanh chắn ở phía dưới bị rơi xuống đường đè trúng hai xe máy đi chiều ngược lại, khiến hai người bị xây xước nhẹ.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy đổ nghiêng, một phần thanh chắn vắt qua lan can và làn đường.

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế xe cẩu do cố tình điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

Theo Nghị định số 168, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lái xe trong trường hợp gây hư hỏng cho công trình giao thông còn buộc phải có biện pháp khắc phục.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thái Hà

Cầu vượt Thái Hà là cây cầu vượt lắp ghép nhẹ, thông xe từ cuối tháng 4/2012. Cầu có giới hạn chiều cao 2,2 m, cấm xe đạp, người đi bộ, xe khách trên 9 chỗ, xe khách 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe ưu tiên) và xe tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3,5 tấn trở lên.

Đây không phải lần đầu tiên cây cầu vượt này gặp phải tình huống xe có kích thước vượt quá chiều cao cho phép đi lên, tông đổ thanh giới hạn và mắc kẹt.

Tháng 8, một xe khách 29 chỗ biển số Hải Dương cũ tông trúng thanh giới hạn chiều cao, làm cong vênh một số biển báo; bộ phận điều hòa trên nóc xe bị vỡ, rơi xuống đường, gây cản trở giao thông. Tháng 3, một xe khách 16 chỗ cũng mắc kẹt tại khung giới hạn chiều cao khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Để tránh tài xế di chuyển lên cầu dẫn tới mắc kẹt, từ năm 2022, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã cho lắp đặt ở lối lên cầu biển báo thông minh có khả năng phát hiện, phân loại, nhận diện các loại xe tải, xe quá khổ, xe khách từ xa... Đồng thời trực tiếp đưa ra cảnh báo bằng việc phát hình ảnh biển kiểm soát xe lên bảng điện tử cùng dòng chữ "không lên cầu".

Việt An