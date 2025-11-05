Xe cẩu 40 tấn lật ở giao lộ TP HCM

Ôtô đầu kéo chở cẩu 40 tấn lùi vào công trình xây dựng trên đường 15B, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) thì bị tuột cáp, khiến cẩu đổ xuống, làm phụ xe bị thương, trưa 5/11.

Khoảng 12h30, ôtô đầu kéo chạy trên đường 15B (Nguyễn Lương Bằng nối dài) rẽ vào khu vực công trình đang san lấp mặt bằng tại giao lộ 15B - đường số 3, bất ngờ bị sự cố khiến xe cẩu phía trên lật nghiêng về phía trái.

Xe cẩu lật xuống đường. Ảnh: Người dân cung cấp

Cần cẩu có khối lượng lớn, dài hơn 10 m, đổ xuống, kéo cabin xe lật nghiêng xuống đường. Tai nạn khiến nam phụ xe hơn 30 tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu. Xe cẩu hư hỏng nhẹ.

Nơi xảy ra tai nạn mặt đường đọng nước, nhiều vị trí bong tróc, xuống cấp. Đây cũng là ngã tư, nhiều xe chạy qua và một số người buôn bán ven đường, may mắn không bị cần cẩu va trúng.

Hiện trường xe cẩu 40 tấn bị lật. Ảnh: Giang Anh

Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT TP HCM) khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn. Xe cứu hộ cũng được điều đến di dời xe gặp nạn.

Giang Anh - Đình Văn