Xe buýt vỡ nát khi lao xuống vực ở Peru, 37 người chết

Xe buýt hai tầng va chạm xe bán tải rồi lao xuống vực sâu 200 m ở miền nam Peru, khiến ít nhất 37 người chết và 24 người bị thương.

Chiếc xe buýt hai tầng do công ty Llamosas vận hành đêm 11/11 khởi hành từ thị trấn Chala, tỉnh Caraveli để đến Arequipa, thành phố lớn thứ hai Peru. Xe buýt chở theo 60 hành khách, trong đó có người già và trẻ em.

Đến rạng sáng ngày 12/11, xe buýt va chạm trực diện với xe bán tải ở khúc cua trên xa lộ Panamericana Sur nối Peru với Chile, và rơi xuống vực núi sâu khoảng 200 m. Xe lăn nhiều vòng rồi dừng lại ở bờ sông, vỡ nát.

"37 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau vụ tai nạn", Walther Oporto, quan chức y tế ở Arequipa, cho hay, thêm rằng số người chết có thể tăng lên vì một số nạn nhân bị thương rất nặng.

Chiếc xe buýt biến dạng sau khi rơi xuống hẻm núi ở Arequipa, miền nam Peru ngày 12/11. Ảnh: AFP

Tài xế xe buýt cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Người điều khiển xe bán tải đã bị bắt sau khi kiểm tra nồng độ cồn.

Khoảng 30 cảnh sát được triển khai đến hiện trường để cứu nạn, song địa hình đồi núi đang cản trở nỗ lực này.

Đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất ở quốc gia Nam Mỹ những năm gần đây. Tổng thống Jose Jeri đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng.

Tai nạn giao thông gây chết người thường xuyên xảy ra ở Peru do chạy quá tốc độ, lái xe khi say rượu, đường xuống cấp, thiếu biển báo và thực thi pháp luật lỏng lẻo. Địa hình đồi núi của đất nước này cũng khiến điều kiện lái xe trở nên nguy hiểm.

Một xe khách lao xuống sông ở nước này hồi tháng 2/2018, khiến 44 người thiệt mạng. Năm ngoái, Peru ghi nhận 3.173 ca tử vong do tai nạn đường bộ.

Huyền Lê (Theo AFP)