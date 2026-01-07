Xe buýt ở Việt Nam năm 1996

Hôm 5/1, những bức ảnh về Việt Nam thập niên 1990 của Jennifer Lynas được chia sẻ lại trên một trang thông tin du lịch. Trong hình, bà ghi lại khung cảnh bến xe Giáp Bát, Hà Nội năm 1996.
Tấm bảng ghi chi tiết khung giờ xe tuyến Giáp Bát - Gia Lâm xuất phát, trong đó có hai loại xe với giá vé chênh nhau 1.000 đồng.
Một điểm xe buýt ở Hà Nội có những tuyến số 2, 3, 10, 11, trong đó vài tuyến có thông tin hãng xe và giá vé tương ứng.
Xe có lộ trình qua Gia Lâm, Giáp Bát, Cầu Giấy 30 năm trước.
Dù từng phải cạnh tranh với tramway (xe điện bánh sắt) ở những năm 1960 và trolleybus (tàu điện bánh hơi) ở cuối thập niên 1980, loại phương tiện này vẫn giữ vị trí quan trọng trong giao thông Hà Nội đến nay.
Jennifer Lynas chụp xe ở Đà Nẵng.
Tác giả là trưởng đoàn của một trong những đoàn du lịch độc lập đầu tiên đến Việt Nam năm 1990. Sáu năm sau, vợ chồng bà được mời tới thăm đất nước một lần nữa. Tại đây, bà chụp nhiều bức ảnh về xe buýt, xe khách lưu thông trên đường phố, phần nào cho thấy giao thông ở Việt Nam những năm cuối thập niên 1990.
Buýt Quyết Thắng trên một con đường tại TP HCM, ở nóc xe chằng những chiếc xe đạp của hành khách.
Các bức hình đều có chú thích cụ thể về hãng xe, biển số. Trong ảnh, tác giả chụp xe Mekong Star, được dùng làm xe buýt nội thành của TP HCM. Mẫu phương tiện này do nhà máy Cửu Long của Mekong Auto sản xuất năm 1991.
Một chiếc xe lưu thông trên đường ở TP HCM.
Phương Linh
Ảnh: Jennifer Lynas