Xe buýt ở Việt Nam năm 1996

Jennifer Lynas chụp xe ở Đà Nẵng.

Tác giả là trưởng đoàn của một trong những đoàn du lịch độc lập đầu tiên đến Việt Nam năm 1990. Sáu năm sau, vợ chồng bà được mời tới thăm đất nước một lần nữa. Tại đây, bà chụp nhiều bức ảnh về xe buýt, xe khách lưu thông trên đường phố, phần nào cho thấy giao thông ở Việt Nam những năm cuối thập niên 1990.