Xe buýt lao nhanh cướp đường của người đi bộ

TP HCMChiếc xe 45 chỗ suýt đâm vào hai người đi bộ qua đường, hôm 7/10 tại Hai Bà Trưng cắt Nguyễn Thị Minh Khai.

Xe buýt cướp đường của người đi bộ Video: CTV

Tình huống giao thông: Lao khá nhanh qua ngã tư, chiếc xe buýt vẫn dấn tới ngay khi có hai người đi bộ đang sang đường tại vạch kẻ dành riêng. May mắn cả hai người đi bộ từ hai hướng đều kịp thời dừng lại nên không xảy ra tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi qua nút giao cần giảm tốc độ, đặc biệt cần nhường đường cho người đi bộ. Các phương tiện như xe buýt chuyên chở nhiều hành khách càng nên cẩn trọng, không phóng nhanh vượt ẩu nhằm đảm bảo an toàn cho nhiều hành khách trên xe và người đi đường.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với lái xe có hành vi không nhường đường cho người đi bộ, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ