Xe buýt lao khỏi cầu ở Pakistan, 41 người chết

Ít nhất 41 người thiệt mạng khi một xe buýt lao khỏi cây cầu ở tây nam Pakistan và bốc cháy.

Hamza Anjum, quan chức quận Lasbela ở tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan, cho biết tai nạn xảy ra rạng sáng nay khi xe buýt chở 48 người đâm vào cột trụ trên cầu, lao xuống khe núi bên dưới và bốc cháy. Chiếc xe lúc đó đang di chuyển từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố cảng Karachi.

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ tìm thấy ba người sống sót. "Có khả năng tài xế đã ngủ quên hoặc cố tình chạy quá tốc độ cho phép. Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân tai nạn", ông Anjum nói, thêm rằng nhiều thi thể không thể nhận diện và phải xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Balochistan, Pakistan, hồi năm 2021. Ảnh: Al Arabiya.

Đường cao tốc ít được bảo dưỡng, quy định an toàn lỏng lẻo và tài xế liều lĩnh là những lý do khiến Pakistan từng ghi nhận nhiều tai nạn đường bộ. Các xe chở khách ở nước này thường nhồi nhét quá số người quy định và không có thiết bị an toàn, khiến những vụ tai nạn thường có nhiều nạn nhân thiệt mạng.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hơn 27.000 người đã chết trong các tai nạn đường bộ ở Pakistan trong năm 2018.

Vũ Anh (Theo AFP)