Xe buýt lấn làn, đâm nát sườn xe tải nhỏ

Hà NộiChiếc xe 45 chỗ lao về phía xe tải nhỏ ở hướng ngược chiều, không có dấu hiệu giảm tốc gây ra va chạm hôm 13/10 tại Ứng Hòa.

Xe buýt đâm vỡ nát xe tải nhỏ Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển đúng phần đường bất ngờ bị chiếc xe 45 chỗ ở hướng ngược chiều lấn làn đâm. Cú va chạm mạnh khiến bên lái xe tải vỡ nát, xe buýt bị xé rách bên lái cũng tiếp tục lao đi. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Tài xế khi lái xe cần luôn giữ tập trung, cơ thể phải luôn trong tình trạng tỉnh táo. Trong trường hợp này, dù phía trước thông thoáng, đường không có chướng ngại vật nhưng tài xế xe buýt vẫn khiến xe lệch lái, lấn sang làn ngược chiều.

Theo Nghị định 168/2024, lỗi lấn làn, đi không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ