Xe buýt khám phá Hà Nội của Turkish Airlines

Turkish Airlines triển khai Hanoi Bus Tour đưa du khách tham quan các địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của thủ đô, ngày 22/11 vừa qua.

Hành trình diễn ra từ 13h30 đến 15h, xe buýt khởi hành và kết thúc tại Nhà hát Lớn, với 11 điểm dừng qua các địa danh quen thuộc, nổi bật của Thủ đô, gồm: Nhà hát Lớn, Vườn hoa Con cóc, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Nhà thờ Lớn St. Joseph và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Turkish Airlines "Hanoi Bus Tour" thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Turkish Airlines

Trong suốt chuyến đi, người tham gia được trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị, khám phá những góc nhìn độc đáo về Hà Nội và nhận nhiều phần quà. Không gian di chuyển được thiết kế thoải mái và tiện nghi, mang đến cơ hội kết nối và tận hưởng những trải nghiệm trọn vẹn trên hành trình.

Du khách khám phá Hà Nội với nhiều hoạt động tương tác thú vị. Ảnh: Turkish Airlines

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo ra hoạt động trải nghiệm sinh động, gần gũi với cộng đồng, đồng thời là dịp để Turkish Airlines thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam, giới thiệu vai trò của hãng trong việc kết nối hành khách tới các điểm đến quốc tế. Tour cũng nhằm thúc đẩy du lịch và văn hóa, mang đến cơ hội khám phá Hà Nội theo cách mới mẻ, phản ánh tinh thần năng động và sáng tạo hãng hướng tới.

"Đây là dịp để người dân và khách tham quan tận hưởng một buổi chiều thú vị, gắn kết với văn hóa, nhịp sống Hà Nội và trải nghiệm hành trình mang dấu ấn đặc trưng của Turkish Airline", đại diện thương hiệu hàng không đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Xe buýt xuất phát và kết thúc tại Nhà hát Lớn. Ảnh: Turkish Airlines

Turkish Airlines là hãng hàng không quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, kết nối Việt Nam với hơn 130 quốc gia trong mạng lưới gồm 352 điểm đến toàn cầu. Hãng được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và trải nghiệm bay thoải mái. Thương hiệu được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất châu Âu năm 2025, theo Skytrax.

Tại Việt Nam, Turkish Airlines hiện khai thác 21 chuyến bay thẳng mỗi tuần từ Hà Nội hoặc TP HCM đến Istanbul. Trong đó có 11 chuyến từ Hà Nội và 10 chuyến từ TP HCM. Từ tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai eVisa cho công dân Việt Nam, kết hợp việc tăng cường các chuyến bay thẳng của Turkish Airlines, góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển, thúc đẩy du lịch, công tác và trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.

Thanh Thư