Xe buýt chạy trên đường sắt

Xe buýt kép (DMV) mới sẽ bắt đầu hoạt động ở Nhật Bản hôm 25/12, có thể chạy ở 80 km/h ở chế độ đường sắt.

Xe buýt DMV có thể chuyển đổi giữa chế độ đường sắt và đường bộ trong vòng 15 giây. Ảnh: Setouchi DMO

Phát triển từ năm 2002, hệ thống DMV được vận hành bởi công ty Đường sắt duyên hải Asa của Nhật Bản. Hệ thống hiện nay tích hợp ba phương tiện, có thể chạy khoảng 123 km từ cơ sở văn hóa Awa Kainan Bunka Mura ở quận Tokushima tới bến du thuyền Umi no Eki Toromu ở quận Kochi.

Mỗi DMV là một xe bus chạy bằng diesel đã qua chỉnh sửa, có thể chở 23 hành khách cùng với tài xế. Trên đường bộ, phương tiện sử dụng lốp xe giống như bất kỳ chiếc xe buýt nào khác. Khi chạy dọc đường ray chuyên dụng, tài xế chỉ cần ấn nút để bộ bánh xe đường sắt nhô ra từ dưới gầm xe ở mặt trước và mặt sau.

Bộ bánh trước của phương tiện được nâng cao hẳn so với đường ray trong khi bộ bánh sau vẫn tiếp xúc với đường ray để cung cấp lực đẩy. Phương tiện có tốc độ tối đa 80 km/h ở chế độ đường sắt và tốc độ hành trình 60 km/h. Dọc lộ trình ven biển, DMV sẽ thay đổi chế độ hai lần. Toàn bộ quá trình thay đổi chế độ chỉ mất 15 giây. Vì lý do an toàn, phương tiện không chạy trên đường ray sẵn có mà các đoàn tàu đang sử dụng.

Theo công ty Asa, khả năng chạy phần lớn lộ trình trên đường ray của DMV sẽ giúp phương tiện tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn và ít gây ô nhiễm hơn xe buýt thông thường. Phương tiện cũng ít cần bảo dưỡng, đồng thời có thể vận chuyển người khi có động đất hoặc thiên tai khác, trên cả đường cao tốc và đường tay.

DMV sẽ trở thành xe buýt chế độ kép đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, những xe tải bảo trì đường sắt đã ứng dụng công nghệ tương tự trong nhiều thập kỷ.

An Khang (Theo New Atlas)