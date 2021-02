Xe buýt cháy ngùn ngụt ở hầm chui An Sương

TP HCMÔtô buýt chạy đến hầm chui An Sương bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế và nam nhân viên tung cửa thoát thân, sáng 24/2.

Clip minh hoạ cháy xe buýt Khói lửa bao trùm xe buýt. Video: Độc giả cung cấp

6h30, tài xế Vũ Duy Khang lái xe buýt tuyến Bến Thành - An Sương chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ Khu công nghiệp Tân Bình về Bến xe An Sương. Khi xe đến hầm chui An Sương, quận 12, khói bốc lên ở trần cabin.

Xe buýt cháy ngùn ngụt tại hầm chui An Sương. Ảnh: Phùng Thịnh.

Tài xế vội dừng xe, cùng nam nhân viên thoát ra ngoài. Ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm hơn nửa xe. Cột khói đen bốc lên cao hơn chục mét. Nhiều xe phải dừng lại, không dám chạy xuống hầm chui.

Một xe cứu hỏa cùng gần chục chiến sĩ đã đến dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế song xe buýt bị cháy trơ khung, kính chắn gió, cửa sổ bị vỡ. Vụ cháy khiến làn ôtô đường Trường Chinh bị ùn tắc trong khoảng một giờ.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết, sự cố xảy ra khi xe buýt không có khách. Tài xế và nam nhân viên không bị thương. "Đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng rà soát nguyên nhân", ông Hoàn nói và cho biết đã điều xe dự phòng để đảm bảo vận hành tuyến.

Xe buýt trơ khung sau vụ cháy. Ảnh: Đình Văn.

Hầm chui An Sương dài khoảng 830 m, gồm 2 nhánh N1 và N2, với tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng. Nhánh hầm N1 dài 445 m, xe đi hướng từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 22, hoàn thành tháng 3/2018. Nhánh N2 dài 385 m, xe đi theo hướng ngược lại, thông xe tháng 7/2020.

Công trình có tuổi thọ 100 tuổi, chịu được động đất cấp 7, thuộc danh mục dự án trọng điểm của TP HCM giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đình Văn